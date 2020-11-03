Seri katil Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlu'ndan flaÅŸ talep!

Ordu'nun AkkuÅŸ ilÃ§esinde ÅŸarkÃ¼teri iÅŸletmecisi Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlu, 2018 yÄ±lÄ±nda 2 ayrÄ± gasp olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturmada Ordu ve Samsun'da, 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan Ã‡ayÄ±roÄŸlu, tutuklandÄ±. GeniÅŸletilen soruÅŸturmada Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlu'nun 19 Ocak 2018 gÃ¼nÃ¼ cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, ilk cinayeti 10 Åžubat 2018'de iÅŸlediÄŸi saptandÄ±. Ã‡ok sayÄ±da suÃ§tan sabÄ±kasÄ± olan Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlunun 12 kiÅŸiyi yangÄ±n Ã§Ä±kararak, silahla ya da zehirleyerek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

12 cinayetten Ordu'nun AkkuÅŸ ve Ãœnye ilÃ§elerinde iÅŸlenen 9 cinayetle ilgili soruÅŸturma, AkkuÅŸ Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Halen biri soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda olan cinayetlerden 8'i ile ilgili hazÄ±rlanan dosya, Ãœnye Adliyesi'ne gÃ¶nderildi.

Ãœnye Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±karmak suretiyle eziyet Ã§ektirerek, tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmek, 'gasp' ve 'yaÄŸma' suÃ§larÄ±ndan 8 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 60 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±. TamamÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda iÅŸlenen cinayetlerleÂ ilgili hazÄ±rlanan iddianame, Ãœnye AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SANIK AVUKATI TAHLÄ°YESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

Ã‡ayÄ±roÄŸlu'nun AkkuÅŸ'taki 8 kurbanÄ±ndan KaraÃ§al Mahallesi'nde yaÅŸayan Senayi-Ãœmit TÃ¼redi Ã§iftinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ celsesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 'Kasten Ã¶ldÃ¼rme ve nitelikli yaÄŸma suÃ§undan 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanan Mehmet Ali Ã‡ayÄ±roÄŸlu, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu SEGBÄ°S baÄŸlantÄ±sÄ± kurulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mahkemeye katÄ±lmazken, sanÄ±k avukatÄ± mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu. SanÄ±k avukatÄ±, delillerin toplanmasÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklu bulunduÄŸu sÃ¼renin gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak tahliyesiniÂ veya adli kontrol ÅŸartÄ± hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ±nÄ± talep etti.

YAZILI SAVUNMAYLA TANIKLARIN DÄ°NLENÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

Mahkemeye yazÄ±lÄ± olarak savunma veren Ã‡ayÄ±roÄŸlu ise, tanÄ±klarÄ±n mahkeme salonunda dinletilmesini talep etti.Â Mahkeme heyeti, Ã‡ayÄ±roÄŸlu'nun tutukluluk halinin devamÄ±na veÂ tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.