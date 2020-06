Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, havalimanları, tur ve transfer araçları olmak üzere dört ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Sağlıklı Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 10 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda firma ve kuruluşlara teslim ediliyor.

80 OTEL, 11 RESTORAN BELGE ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, 13 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 401 otel ve 50 restoran/kafenin başvuruları alındı. Bunlardan 81 otel ve 11 restorana 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor. Belge için yetkili akreditasyon kuruluşlarına, günlük başvurular da yoğun şekilde sürüyor.

ANTALYA İLK SIRADA

Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Sueno Deluxe Belek & Golf Belek'e verildi. 149 başvurunun bulunduğu Antalya'da belge verilen otel sayısı 31'e ulaştı.

ANTALYA'NIN BELGELİ OTELLERİ

Manavgat'ta Aydınbey Kings Palace, Alibey Resort Sorgun, Club Blue Waters, Selge Beach Resort, Side Premium Hotel, Sueno Hotels Beach Side. Konyaaltı'nda The Corner Park, Crown Plaza. Aksu'da Grand Park Lara Hotel, Concorde De Luxe Resort. Kemer'de Grand Park Kemer, Akka Hotels Alinda, Doubletree By Hilton, Rixos Hotel Tekirova. Muratpaşa'da Khan Otel, Akra Hotel, Barut Lara Resort, Rixos Downtown. Serik'te Rixos Premium Belek Otel, Cornelia Diamond Golf Resort&SPA, Sarp Belek Hotels, The Land of Legends Theme Park, Voyage Belek. Alanya'da Akka Hotels Andeton, First Class Hotel, Gold Island, Goldcity Otel, Rubi Platinum SPA Resort Suites, Syedra Princess Otel, Xpreia Saray Beach Otel. Kumluca'da Şah İnn Paradice Tatil Köyü.

İSTANBUL İKİNCİ

13 Haziran'a kadar belgeli oteller sıralamasında İstanbul, 61 başvuru ve 14 otel sayısıyla ikinci sırada. Akgün İstanbul Otel, Eresin Hotels Sultanahmet, Eresin Taksim&Premier Otel, Hilton İstanbul Bomonti, Crowne Plaza İstanbul Florya, Dedeman Bostancı Otel, Hilton Bosphorus, Hilton İstanbul Kozyatağı, Nidya Hotel Esenyurt, Radisson Blu Vadi İstanbul, Radisson Hotel President Beyazıt, Radisson Residence Avrupa TEM, Ramada By Wyndham İstanbul Asia, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel belge alan oteller oldu.

MUĞLA, TRABZON VE ANKARA

Muğla'da Hilton Bodrum Türkbükü Resort &SPA, Bodrium Otel&SPA, Club Resort Select Maris, Duja Bordum, Lux Bodrum Resort, Rixos Bodrum Otel, Rixos Premium Göcek, The Bodrum Edition olmak üzere 8 otel belge aldı.

Trabzon'da Fengo Otel, Kuhla Otel, Sera Lake Hotel, Doubletree By Hilton Trabzon, Tilya Resort Otel, Yıldız Life Otel, Zorlu Grand Hotel olmak üzere 7 otele belge verildi.

Ankara'da Hotel Bilkent, Newpark Hotel, Çam Thermal Resort &SPA Convention Center, Cimcime Sultan Kaplıcası ve Oteli, Sheraton Lugal A Luxury Collection Hotel ve Üforiz Termal Otel olmak üzere 6 otel belge aldı.

DİĞER İLLERDEKİ BELGELİ OTELLER

İzmir'de Ege Palas ve Ilıca SPA&Wellness Thermal Resort, Bursa'da Gönlüferah Otel ve Almira Hotel, Afyonkarahisar'da NG Afyon Welness & Convention, Balıkesir'de Grand Asya Hotel, Kocaeli'de Hyatt House Gebze, Nevşehir'de Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel, Gaziantep'te Tuğcan Hotel, Konya'da Ramada Plaza, Rize'de Ramada Plaza Rize Otel, Sakarya'da NG Sapanca Wellness & Convention, Bingöl'de Binkap Termal Otel, Denizli'de Karahayıt Doğa Termal SPA Otel, Tekirdağ'da Des Otel belge almaya hak kazandı.

OTELLERDE 157 KRİTER

Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.