Seyahat izin belgesi nereden alınır? Özel araçla şehirler arası seyahat yasaklandı mı?

Ülkemizde corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan yeni kararlara her gün yeni biri eklenirken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 31 şehire giriş çıkışların yasaklandığı açıklanmıştı. 15 gün süre ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasaklandı. Peki Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat izin belgesi nereden alınır?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Dün akşam açıklanan 30 Büyükşehir ve Zonduldak'a 15 gün süre ile giriş çıkışlar yasaklandı. Belirtilen 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşıyorsanız zaten şehir dışına çıkış yapamayacağınız için özel araçla seyahat mümkün olmayacak. 30 Büyükşehir ve Zonguldak dışında bir şehirde yaşıyorsanız aracınız ile şehirler arası seyahat etmenizin önünde herhangi bir engel yok!

SEYAHAT İZİN BELGESİ e-DEVLET'TEN ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER BAŞVURULABİLİR?

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen

Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan

Son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYNIZ!

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılacak.

Başvurular Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak.

Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerden sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.