Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

31 şehre giriş çıkış kısıtlaması ile ilgili detaylar merak konusu. İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili bir açıklama geldi. 31 ilde seyahat yasağı kısıtlamasının 3 Mayıs tarihinde bitecekti ancak yeni gelen açıklama tarih değişti. Peki şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.