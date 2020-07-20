Seyfi Dursunoğlu kaç yaşındaydı? Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı?

‘Huysuz Virjin’ karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının ölümünün ardından hayatı sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Seyfi Dursunoğlu'nun biyografisi.

SEYFİ DURSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Hastaneden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16:45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASINI KİME BIRAKTI?

Sanatçının, mirasını kime bıraktığı ise merak konusu oldu. Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili gelen soruya; "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim." dedi. "Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek." diyen Dursunoğlu, "O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı.

1970'te Huysuz Virjin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı "Benzemez Kimse Sana" programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yaptı.

Dursunoğlu, son olarak 2017'den 2018 yılına geçiş yapılırken "Huysuz'la Yılbaşı Özel" programında Kanal D ekranlarında sunuculuk yaptı.

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir.