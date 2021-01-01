MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sezgin Baran Korkmaz'ın yurdışına çıkış görüntüleri
ABONE OL
01.01.2021 - 11:55 | | DHA

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurdışına çıkış görüntüleri

SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, 5 Aralık'ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkıyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurdışına çıkış görüntüleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın karısı ile 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet