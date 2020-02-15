Tarım ve Orman Bakanlığı önceki gün ürünlerin içine sağlığa zararlı madde karıştıran 74 firmayı ifşa etti. Çikolataların içine karıştırılan sildenafil maddesi gündem oldu. Şimdi vatandaşlar "Sildenafil nedir? Zararlı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel fonksiyon problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde. Erkek cinsel organına kan akışının artırılmasını hedefler. Vücuda alındığı zaman söz konusu semptomları bastırmak amacıyla kullanılır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıkladığı bazı firmaların, ürettikleri meyve sularının içine viagra etken maddesi olan ve erektil disfonksiyon (cinsel organ sertleşmesi bozukluğu) tedavisinde kullanılan sildenafil ekledikleri ortaya çıktı.

SİLDENAFİL ZARARLI MI? ZARARLARI NELERDİR?

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.