Silvan Barajı nerede sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı konuşmasında Silvan Barajı'nın önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz." dedi. Peki Silvan Barajı nerede, hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor?

SİLVAN BARAJI NEREDE?

Silvan Barajı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yer alıyor

SİLVAN İLÇESİ HAKKINDA

Silvan, Diyarbakır'ın büyük ilçelerinden biridir. İlçe nüfusu 86.672 kişidir. İlçe tarihi yönden zengin bir geçmişe sahiptir. Halk arasında "dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale" olmakla tanınan Silvan Kalesi, Malabadi köprüsü, Hasuni Mağara Şehri, Selahaddin-i Eyyubi Cami, Zembilfroş Burcu, Eyyubi Kot Minare, Behlül Bey Cami, eski Keldani Kilisesi (Belediye Camii), müze ve tarihi konaklar ile Boşat Kalesi bu ilçede bulunur.

Kasabanın kadim adı olan Miyafarkīn veya Meyyâfârikīn, Süryanice "sınır suyu" veya "ayrım suyu" anlamındadır. İslâm kaynaklarında adı Mâfârkīn, Mefârkīn ve Fârkīn şeklinde de geçen şehir, Ortaçağ Süryanice’sinde Mīpherkét, Mufargin, Ermenicede Nprkert, Grekçe’de Martyropolis (şehidler şehri) adlarıyla tanınır. Yâkūt el-Hamavî’ye göre (Mu'cemü’l-büldân, V, 274) eski adı Merdûr-Sâlâ’dır (şehidler şehri).

Silvan adı eskiden Miyafarkin'de hüküm süren Süleymanî (Silivânî) Kürt beyleri sülalesinin adından gelir. Süleyman adının Kürtçe telaffuzundan ibarettir. Esasen kasabanın değil, merkezi burada olan beyliğin ve idari birimin adıdır. Bitlisli Şeref Han'ın Şerefname'sinin İkinci Safha, Dokuzuncu Bab'ında 16. yüzyılda Miyafarkin beyi olan Behlül, Emîrxan ve Ömer beylerin soyu, son Emevi Halifesi II. Mervan çağında oluşan Süleymanî aşiretler birliğine dayandırılır.

Bazı kaynaklarda Silvan'ın, Ermeni krallarının MÖ 1. yüzyılda kurulduğu anlatılan başkenti Tigranakert olduğu savunulursa da bu bilgi spekülatif niteliktedir.