Sınıfta kalma olacak mı, 2020 yılında sınıfta kalma var mı? Karneler verilecek mi?

2019-2020 Eğitim yılının son günlerini yaşıyoruz. 19 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan Yaz tatili öğrencileri heyecanlandırırken, bir yandan da meraklandırıyor. Karne almak için sabırsızlanan öğrenciler, bu yıl karne dağıtımı olacak mı öğrenmek istiyor. Aynı zamanda corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim uygulanan ikinci dönemde yapılmayan sınavlar öğrencileri 'sınıfta kalma olacak mı, sınıfta kalma var mı' arayışına geçirdi. İşte MEB tarafından alınan o karar...

SINIFTA KALMA OLACAK MI?

MEB'in resmi yazısında yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Bu kapsamda, mevzuat düzenlemesiyle birinci dönem puanı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan sağlandı.

Ancak ilgili kanun gereği yurt dışında bulunan, sağlık durumu gibi nedenlerle birinci dönem notu bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilere devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden ikinci dönem sonunda sınav yapılamayacağından bu öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak.

Velilerin yazılı talepte bulunmaları halinde bu öğrencilerin de sınıf tekrarı yapabilmelerine imkan sağlanacak.

KARNELER VERİLECEK Mİ?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda, öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.