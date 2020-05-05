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05.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sıpaya işkence eden serbest

Ankara Haymana’da Berat Kaya (24), kendisine ait iki çoban köpeğine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Sıpaya işkence eden serbest

Adliyeye sevk edilen Kaya, mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler üzerine Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada söz konusu suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu, sıpanın sahibinin şikâyetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi. 

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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