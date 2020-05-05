05.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Sıpaya işkence eden serbest
Ankara Haymana’da Berat Kaya (24), kendisine ait iki çoban köpeğine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Kaya, mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler üzerine Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada söz konusu suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu, sıpanın sahibinin şikâyetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.