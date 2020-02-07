Şırıngalı ölümde müdür ile öğretmenlere ceza

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Aralık 2019’da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.



Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşmış, hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumun’da yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarılmıştı. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açmıştı.