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07.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şırıngalı ölümde müdür ile öğretmenlere ceza

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın yaşamını yitirdiği olay sonrası başlatılan idari soruşturmayla görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.

Şırıngalı ölümde müdür ile öğretmenlere ceza

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Aralık 2019’da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşmış, hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumun’da yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarılmıştı. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açmıştı.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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