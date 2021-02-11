Şişli'deki kan donduran infazda son dakika: İranlı diplomat itiraf etti!

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Şişli'deki kan donduran infazda son dakika gelişmeleri yaşandı.

İranlı Masoud Molavi Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra İstanbul'da ikamet eden İranlı Ali Esfanjani ile arkadaşlık kurdu ancak Esfanjani, Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktarıyordu.

İşte skandal cinayet ve adam kaçırmayla ilgili çarpıcı son dakika bilgileri:

Eski İran ajanı Vardanjani, geçen 14 Kasım'da İstanbul'da tek görüştüğü Ali Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğradı. Tetikçi Abdulvahap Koçak'ın suikast öncesinde Ali Esfanjani ile buluştuğu ve Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu ortaya çıkmıştı.

'SAHTE BELGELERLE KAÇIRDIM' İTİRAFI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin ise güvelik kamera kayıtları (320 saatlik görüntü) incelendi ve 49 adreste de aramalar gerçekleştirdi. Suikastın Türkiye ayağında 7'si 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada suikastın başrolü Ali Esfanjanı'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar da yakalanmış ve kaçış planını detaylı şekilde savcılık ifadesinde belirtmişti. Shalamzar, Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini iddia etmişti.