Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 23 - 24 - 25 - 26 Nisan günleri hangi şehirlerde sokağa çıkmak yasak?
Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağı olacağı duyuruldu. Bu hafta 23 Nisan günü başlayacak olan yasak, 26 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Peki bu 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde geçerli? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23, 24, 25, 26 tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağını planlıyoruz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Zonguldak ve;
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
illerinde 23-24-25-26 Nisan 2020 günleri sokağa çıkmak yasak.