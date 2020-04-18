Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gitmek yasak mı?

Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanmaya başlamasının ardından 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresince ekmek almaya gitmek yasak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

FIRINLAR BUGÜN AÇIK MI?

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugün ve pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" denildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılac