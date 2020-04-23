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23.04.2020 - 17:44 | | DHA

Sokak kavgasına 88 bin TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Sokak kavgasına 88 bin TL ceza

Bursa Yenice mahallesi Refah sokakta, 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve corona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300’er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

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