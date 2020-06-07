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07.06.2020 - 17:27 | | DHA/İHA

Son dakika... 2 ilde yılan paniği! Engerek yılanının soktuğu buzağı telef oldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri’de, 2 farkla parkta görülen ve paniğe neden olan 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise engerek yılanının soktuğu buzağı telef oldu.

Son dakika... 2 ilde yılan paniği! Engerek yılanının soktuğu buzağı telef oldu
Son dakika haberleri: İki ilde büyük panik! Zehirli yılanlar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: İki ilde büyük panik! Zehirli yılanlar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: İki ilde büyük panik! Zehirli yılanlar ortaya çıktı
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Kayseri'de yaşayanlar, havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte parkları doldurdu. Ancak, Belsin ve Erciyesevler mahallelerindeki parklarda görülen 2 yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yılanları yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılanlar, kullanılan özel ekipmanlar ile yakalandı. İki yılanı çuvala koyan itfaiye erleri, daha sonra doğaya saldı.

KAHRAMANMARAŞ

İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde sürüyle otlayan buzağıyı yılan soktu. Engerek türü olduğu belirlenen yılanın soktuğu buzağı, veteriner hekiminin müdahalesine rağmen telef oldu.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, havaların ısınmasıyla su bulmak için insanların yaşam alanlarına giren zehirli yılanlar karşısında vatandaşları dikkat olmaları konusunda uyardı.

Kayseri ve Kahramanmaraş'ta yılan görüldü. Zehirli engereğin soktuğu buzağı ise telef oldu

 

 

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