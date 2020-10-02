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02.10.2020 - 10:54 | | AA

Son dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti. Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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