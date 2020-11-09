09.11.2020 - 14:44 |
Son dakika: 2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS sınav tarihini duyurdu
2021 LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu! MEB 2021 LGS sınav tarihini açıkladı. Liselere Geçiş Sınavı olarak bilinen sınav önümüzdeki yıl içerisinde 6 Haziran tarihinde yapılacak
LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 2021 LGS sınavının yapılacağı tarih 6 Haziran 2021 olarak duyuruldu.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.