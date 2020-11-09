Son dakika: 2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS sınav tarihini duyurdu

LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 2021 LGS sınavının yapılacağı tarih 6 Haziran 2021 olarak duyuruldu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.