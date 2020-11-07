Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

7 Kasım koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan artışa bağlı olarak ağır hasta sayısında artışlar yaşanmaya devam ediyor.

7 Kasım koronavirüs tablosuna göre 139,675 test yapılırken 2.483 yeni hasta sayısı tespit edildi. 81 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 1.928 olarak açıklandı.

Koronavirüs tablosuna göre bu hafta hastalarda zatürre oranı % 4.7 Yatak Doluluk Oranı %51.7, Erişkin Yoğun bakım doluluk oranı %68.5, Ventilatör doluluk oranı %32,9, Ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, Filyasyon oranı % 99,7 olarak açıklandı

7 Kasım'da yapılan son testlerin ardından test sayısı 14.985.867'ye ulaşırken bugüne kadarki toplam hasta sayısı 391.739'a ulaştı. Vefat edan hasta sayımız bugün hayatını kaybeden 81 hastanın ardından 10.803'ye ulaştı. Ağır hasta sayısı 2.730 olarak açıklanırken toplam iyileşen hasta sayısı 336.221 olarak duyuruldu

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU