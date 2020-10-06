MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararı
ABONE OL
06.10.2020 - 08:20 | | DHA-İHA

Son dakika... Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre, Adana merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararı
11 ilde 'swinger' operasyonu!
11 ilde 'swinger' operasyonu!
11 ilde 'swinger' operasyonu!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Son dakika haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı.

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana’da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.

Milliyet'te Gündem (6 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararı

Son dakika... Adana merkezli 11 ilde 'swinger' operasyonu! 35 gözaltı kararı

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Okullar ne zaman açılacak? 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar açılıyor? Son dakika açıklamaları...

Okullar ne zaman açılacak? 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar açılıyor? Son dakika açıklamaları...

Sıradaki Haber