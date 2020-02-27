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27.02.2020 - 15:33 |

Son dakika! Akdeniz'de peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Marmaris'e 176 kilometre uzaklıkta.

Son dakika! Akdeniz'de peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. 

Gelen bir son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Marmaris'e 176 kilometre uzaklıkta.

AYNI YERDE 3 DEPREM

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün de Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

Son dakika Akdenizde peş peşe depremler Depremlerin büyüklüğü...

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