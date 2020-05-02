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02.05.2020 - 16:01 |

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem, Girit Adası'nda şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD'ın geçtiği verilere göre depremin derinliği 6.65 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor.

Son dakika! Akdeniz'de şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Son dakika Akdenizde şiddetli deprem Depremin büyüklüğü...

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem Girit'in güneydoğu ucuna yakın... 

EMSC: 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; saat 15.51'de Girit'in güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplanırken, sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi. 

"BU DEPREM BİZİ KAYGILANDIRIYOR!"

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Bölgede şiddetli depremler olabiliyor. Son günlerde bölgede çok fazla deprem olabiliyor. Bu depremler bizi kaygılandıran depremler... Ölü deniz diye bir fayımız var. Bu fay üzerinde çok yıkıcı depremler söz konusu. Bu durum bizi kaygılandırıyor. Bu fay Afrika levhasıyla Anadolu levhası sınırında bulunuyoruz biz. 

Aslında bu deprem beklediğimiz bir depremdi. Bu aralar bölge aktif. Bu deprem küçük bir deprem değil. Deniz içinde olması depremin sevindirici bir gelişme. Deprem, bölgenin aktif olduğunu bize anlatması açısından önemli. 

Bu bölgelerde daha büyük bir deprem olabilir. 5.4'e kadar artçı sarsıntılar olabilir. 

Son dakika Akdenizde şiddetli deprem Depremin büyüklüğü...

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