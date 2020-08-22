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22.08.2020 - 21:43 | | DHA

Son dakika... Ankara'da depoda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre; Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Ankara'da depoda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı. Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı. Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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