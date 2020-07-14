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14.07.2020 - 11:50 |

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinin açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 20.92 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika Antalyada korkutan deprem

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