14.07.2020 - 11:50 |
Son dakika! Antalya'da korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinin açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 20.92 kilometre olarak ölçüldü.
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