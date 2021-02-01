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01.02.2021 - 11:18 | | DHA

Son dakika... Antalya'da kurtlar keçilere saldırdı! 5'ini parçaladı, 8'ini götürdü

Gelen son dakika haberine göre; Antalya'da keçilerini otlatan Yunus Kolak'ın sürüsüne kurtlar saldırdı. Sürüye saldıran kurtlar 5 keçiyi parçaladı 8 keçiyi de götürdü.

Son dakika... Antalya'da kurtlar keçilere saldırdı! 5'ini parçaladı, 8'ini götürdü

Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyaneai Antik Kenti bölgesinde, keçilerini otlatan Yunus Kolak'ın (43) sürüsüne kurtlar saldırdı. Yakın bölgedeki Ali Beslek'in sürüsü de kurtların saldırısına uğradı. Sürü halinde keçilere saldıran kurtlar, Yunus Kolak'ın sürüsünden 3 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi götürdü, Ali Beslek'in sürüsünden de 2 keçiyi parçaladı.

Son dakika... Antalyada kurtlar keçilere saldırdı 5ini parçaladı, 8ini götürdü

Oğlu Mahmut Kolak ile birlikte sürüyü otlatan 4 çocuk babası Yunus Kolak, "Gündüz vakti Kyaneai Antik Kenti bölgesinde sürümü otlatıyordum. Birden ortalık karıştı. En az 10 kurt sürüme saldırdı. 2'si gebe olan 3 keçimi parçaladı. 8 keçim kayboldu. Eylül ayından bu yana toplam 40 keçimi kurtlar parçaladı. Bazılarını alıp götürdü. Aynı anda yakında sürüsünü otlatan komşum Ali Beslek'in 2 keçisini parçaladılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Kurt saldırısı yüzünden hayvancılığı bırakma noktasındayız. Bölgemizdeki hayvancılık yapan hepimizin ortak sorunu" dedi.

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