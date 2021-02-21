Son dakika... Ataşehir'de pitbull saldırısı! Genç kız dehşeti yaşadı

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki İrem Gülizar Demir, markete gittiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin sahibi köpeğini genç kızın üzerinden alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan genç kız tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın kaçtığı ve karda kayarak yere düştüğü, bu sırada köpeğin genç kızın üzerine atladığı, daha sonra köpek sahibinin genç kızın üzerinden köpeğini aldığı, ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

GENÇ KIZIN ANNESİ KONUŞTU

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan genç kızın annesi Gülnaz Demir, "Kızıma köpek saldırdı, psikolojisi bozuldu. Bu köpekler yasaklıysa neden sokağa salınıyor. Ben bunun bulunmasını istiyorum. Polise zaten gittik, yardımcı oldular ama biz daha çok yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu an iyi düzeliyor aşılarını oluyor. Kızım sabah kalktı arkadaşlarıyla buluşacaktı. 10.55'de bana bir telefon geldi, kızımın arkadaşı aradı. İrem'e köpek saldırdı dedi. Nerede dedim, marketin önünde dedi. Kızımın arkadaşı ağlıyordu. Konuşmasından bir şey anlamıyordum. 'Abla ambulans geliyor ne olur gelin' dedi. Kalkmamızla gitmemiz bir oldu oraya." dedi.

Olayı gören bir mahalle sakini ise, "Bu arkadaş köpeği salmış. Genç kız markete giderken köpek bir anda kıza saldırdı şiddetli bir şekilde. Köpeğin sahibi haliyle kızı altından almaya çalışıyordu. Çocuk savaş verdi baya. Köpek çok tehlikeli bir köpek. Çocuk nasıl kızı yaralı şekilde bırakıp köpeği de alıp kaçtı ben onu anlamadım. Sonra ambulansa haber verdik, ambulans geldi, polis geldi. Köpeğin bir suçu yok aslında. Onu bu şekilde salmak çok yanlış bir şey. Köpeğin sahibini tanımıyoruz. Köpeğin sahibi çocuk, köpeği bağlayıp tekrar olay yerine gelmiş öyle diyorlar." diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin tasmasız bir şekilde sokakta dolaştığı, daha sonra genç kızın üzerine atladığı, kızın kayarak düştüğü ve köpeğin sahibinin köpeği genç kızın üzerinden aldığı, başından ve ellerinden yaralanan genç kızın marketin içine sığındığı ve köpeğin sahibinin de markete girerek genç kızla konuştuğu görülüyor.