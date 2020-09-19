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19.09.2020 - 17:51 | | AA

Son dakika... Bakan açıkladı! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.

Son dakika... Bakan açıkladı! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Ayrıntılar geliyor...

Veresiye yakıt vermeyince aracıyla ezdiAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iddialar göre, bir şahıs girdiği akaryakıt istasyonunda kendisine veresiye yakıt vermeyen pompacı diye bilinen akaryakıt istasyonu görevlisini otomobille ezdi. Olayda otomobilin çarparak metrelerce havaya uçurduğu görevli iki bacağının birden kırılırken, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.
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