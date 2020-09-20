20.09.2020 - 19:01 |
Son dakika... Bakan Koca 'artış hızı yavaşladı' diyerek kritik rakamları paylaştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 covid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.