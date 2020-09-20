Son dakika... Bakan Koca 'artış hızı yavaşladı' diyerek kritik rakamları paylaştı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.