03.11.2020 - 11:15 |
Son dakika... Bakan Koca'dan Ayda bebek paylaşımı
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda Gezgin ile ilgili son dakika paylaşımı geldi.
Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.