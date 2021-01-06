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06.01.2021 - 10:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.

Son dakika... Bakan Kocadan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

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