MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
21.12.2020 - 10:22 | | DHA

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yemek Sepeti'nin ünlü CEO'suna şok! Soruşturma başlatıldı

Son dakika... Yemek Sepeti'nin ünlü CEO'suna şok! Soruşturma başlatıldı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet