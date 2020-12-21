21.12.2020 - 10:22 | | DHA
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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