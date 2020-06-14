Son dakika: Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

18.46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, 'Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

18.45: Kızılay Başkanı Kınık'ta kesinlikle kerpiç evlere girilmemesi uyarısında bulundu. Kınık, 'Bir deprem fırtınasına benziyor. Afet ekiplerimiz bölgeye gitti. Can kaybı yok, artçılar sürebilir. Hasarlı evlere kesinlikle girmemeli' dedi.

18.40: Bingöl Valisi şehir merkezinde hasar bilgisinin olmadığını açıkladı.

18.25: İçişleri Bakanı Soylu'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, 'Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan... Valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor' dedi.

18.24: Bingöl Valisi, Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık' dedi.

18.23: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.

18.20: Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz' dedi.

18.09: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 18.09'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4,7 büyüklüğündeki deprem yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

18.08: Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir' denildi.

17.55: CNN Türk'e konuşan Geçitli köyü muhtarı Bedri Özmen can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. 5-6 evin yıkıldığını belirten Özmen, 'Ben evin önündeydim. Köyün merkezinde dolaşıyorum bazı evler yıkılmış' dedi. Kaynarpınar Köyü muhtarı Özbek Akbaylı da taş duvarlı evlerin komple yıkıldığını belirtti.

17.50: Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan CNN Türk'te yaptığı açıklamada, 'Şehir merkezine geçiyoruz. İlçe merkezimizde çok sıkıntılı bir durum görünmüyor.ç Genel durumu tespit ettikten sonra sizlere daha sağlıklı bilgi veririz inşallah. Köylerle ilgili herhangi bir sağlıklı bilgi alamadık' dedi.

17.34: AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17.34'de bir artçı deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.6 olarak açıklandı.

17.24: Kandilli Rasathanesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

BİNGÖL'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

BAKAN SOYLU'DAN GÖZETLEME KULESİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de meydana gelen depreme iişikin açıklama yaptı. Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve Erzurum'un Çat ilçesinde de hissedilen 5,7 büyüklüğündeki depremde, bazı yapılarda hasar oluştu.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Vali Ekinci, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bingöl'de meydana gelen deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.