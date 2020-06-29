Son dakika...Bursa'da dev yılan şoku! 2,5 metreyle poz verdi

İznik ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasına ekim yapmak için giden Esra Pirantepe, 2,5 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yaklaşan yılanı fark eden Pirantepe, bir anda korku yaşadı ardından eliyle yakaladı.

Pirantepe, boyu 2,5 metre olan yılanla kameraya poz verdikten sonra doğaya bıraktı.