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29.06.2020 - 11:05 | | DHA

Son dakika...Bursa'da dev yılan şoku! 2,5 metreyle poz verdi

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’da, ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı. Pirantepe, yılanı eliyle yakaladıktan sonra poz verdi.

Son dakika...Bursa'da dev yılan şoku! 2,5 metreyle poz verdi
Son dakika...Bursa'da bir kadın tarlada gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi!
Son dakika...Bursa'da bir kadın tarlada gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi!
Son dakika...Bursa'da bir kadın tarlada gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi!
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İznik ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesi’nde sabah saatlerinde tarlasına ekim yapmak için giden Esra Pirantepe, 2,5 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yaklaşan yılanı fark eden Pirantepe, bir anda korku yaşadı ardından eliyle yakaladı.

Pirantepe, boyu 2,5 metre olan yılanla kameraya poz verdikten sonra doğaya bıraktı.

 

 

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