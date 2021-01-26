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26.01.2021 - 16:40 | | DHA

Son Dakika... Bursa'da lodos! Çatı uçtu, vatandaşlar böyle kaçtı

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da etkili olan şiddetli lodos bir çatıyı uçurdu. 5 aracın üzerine düşen çatının o anları kameralara kaydedildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise çatıdan düşen parça ile yaralandı. Öte yandan yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. İşte Bursa'daki lodos anına ilişkin görüntüler...

Bursa'da lodos! Çatı uçtu, vatandaşlar böyle kaçtı
Bursa'da lodos! Çatı uçtu, vatandaşlar böyle kaçtı
Bursa'da lodos! Çatı uçtu, vatandaşlar böyle kaçtı
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.

Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, çatının uçma anı kameraya yansıdı.

ÇATI, VATANDAŞLAR YÜRÜRKEN BİNADAN UÇTU

Osmangazi ilçesinde de iki kişinin yürüyerek geçtiği sırada bir binadan uçan çatı, lüks otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. 2 olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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BURSA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği, kentte etkili olan şiddetli lodosla ilgili vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın bugün (Salı) Marmara’nın güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa.), yarın (Çarşamba) Marmara’nın kuzey yönlerinden, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli lodosun, yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa'da şiddetli lodos çatıları uçurdu!Bursa'da etkili olan şiddetli lodos bir çatıyı uçurdu. 5 aracın üzerine düşen çatının o anları kameralara kaydedildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise çatıdan düşen parça ile yaralandı. Öte yandan yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. İşte Bursa'daki lodos anına ilişkin görüntüler...
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