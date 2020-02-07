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07.02.2020 - 14:20 |

Son dakika... Çığ şehitlerine veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için İstanbul'da Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Son dakika... Çığ şehitlerine veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde

Son dakika haberi I Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

Bu ara gerçekten ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz.

Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var.

Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz.

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