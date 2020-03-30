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30.03.2020 - 09:40 |

Son dakika corona virüs kararı! İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi dönüştürüldü

Gelen son dakika haberine göre, günlük corona virüs testi sayısını üç katına çıkarmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) sorumluluk verdi. TÜSEB, biri kendi bünyesinde olan Ankara Mamak’taki Aziz Sancar Araştırma Merkezi ile İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesini Covid-19 laboratuvarına dönüştürdü.

Son dakika corona virüs kararı! İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi dönüştürüldü

Son dakika haberine göre, günde yedi bin civarında kişi, corona virüs testinden geçiriliyor. Kurulan merkezler ile bu sayı 20 bine yaklaşacak. Türkiye çapında şu anda günde yaklaşık on bin Covid-19 testi yapılabiliyor. Günlük test sayısını üç katına çıkarmayı planlayan Bakanlık, bunun için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) sorumluluk verdi.

TÜSEB, biri kendi bünyesinde olan Ankara Mamak’taki Aziz Sancar Araştırma Merkezi ile İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesini Covid-19 laboratuvarına dönüştürdü. Buralarda yeni düzenlemeler yapılarak Teşhis merkezleri hâline getirilen laboratuvarın altyapılarının oluşturulmasında, TÜSEB’in koordinasyonu ile çeşitli kamu kurum, üniversite ve özel sektörden cihaz destekleri alındı.

17 BİNE ÇIKACAK

Anadolu’daki üniversitelerden onar adet PCR cihazı getirildi. Bu hafta açılması planlanan merkezlerde günde beşer bin test yapılacak. Bu sayede genel kapasite 17 bin olacak. Ayrıca İstanbul Avrupa Yakası’nda başka bir hastanenin de böyle bir merkeze dönüştürülmesi söz konusu. Bunun için altyapı çalışmaları devam ederken Bakanlık, günlük test kapasitesindeki artışa paralel olarak gerekli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla da moleküler biyoloji uzmanları alacak.

Moleküler biyoloji ve genetik alanında üç yıllık tecrübesi olan biyologların eğitimleri TÜSEB tarafından yapılacak. Biyologlar ardından sahaya sunulacak. Ayrıca Bakanlık, “Kitler yeterli olacak mı?” sorusuna “Türkiye’de üretilen PCR temelli test kitlerini kullanıyoruz. Yeterli sayıda kitimiz mevcut” cevabını verdi. (Türkiye Gazetesi)

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