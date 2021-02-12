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12.02.2021 - 05:08 | | FERİT ZENGİN - DHA

Son dakika: DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı.

Son dakika: DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı
FERİT ZENGİN - DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklandı. Bir süre önce hakkında 'ev hapsi' kararı alınarak cezaevinden tahliye edilen Eroğlu hakkında, itirazlar üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adli makamların serbest bırakılmasına yönelik itirazının yanı sıra bir başka soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaldığı Sarıyer Armutlu'daki adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eroğlu, operasyon sonucu gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika: DHKP-Cnin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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