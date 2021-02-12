Son dakika: DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklandı. Bir süre önce hakkında 'ev hapsi' kararı alınarak cezaevinden tahliye edilen Eroğlu hakkında, itirazlar üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adli makamların serbest bırakılmasına yönelik itirazının yanı sıra bir başka soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaldığı Sarıyer Armutlu'daki adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eroğlu, operasyon sonucu gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.