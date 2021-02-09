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09.02.2021 - 13:53 | | DHA

Son dakika... Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı!

Gelen son dakika haberine göre; Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle yargılanacak. "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açılan Sofuoğlu soruşturma kapsamında Sakarya'da ifadesi alındı.

Son dakika... Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı!

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu bir televizyon kanalında üniversiteler için sarf ettiği 'Neredeyse fuhuş evleri' demişti. Tepkiye neden olan sözler sonrası Sofuoğlu hakkında dava açıldı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre Sofuoğlu'nun ikamet ettiği Sakarya'da talimatla ifadesi alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle İstanbul'a çağrılmayan Sofuoğlu'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda talimatla ifade verdiği öğrenildi.

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