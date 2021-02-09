Son dakika... Enis Berberoğlu için fezleke hazırlandı

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, canlı yayında Berberoğlu hakkında düzenlenen fezleke ile ilgili şu bilgileri verdi:

''Berberoğlu hakkında dün çıkan kararın ardından bugün fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 3 ayrı suçtan fezleke düzenlendi. Devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri temin etme, açıklama ve siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklama suçundan fezleke düzenlendi. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istendi.''