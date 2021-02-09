09.02.2021 - 15:22 |
Son dakika... Enis Berberoğlu için fezleke hazırlandı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi
CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, canlı yayında Berberoğlu hakkında düzenlenen fezleke ile ilgili şu bilgileri verdi:
''Berberoğlu hakkında dün çıkan kararın ardından bugün fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 3 ayrı suçtan fezleke düzenlendi. Devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri temin etme, açıklama ve siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklama suçundan fezleke düzenlendi. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istendi.''
Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştüOlay Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; buz üzerinde yürüyerek video çeken iki genç buzun kırılması sonucu suya düştü. Serhat Baran ve Burak Çetin isimli arkadaşlar ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi.