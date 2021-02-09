Son dakika... Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Türk Milliyetçileri olmasaydı, devrilen bir imparatorluğun altından yeni bir devlet nasıl çıkardı? Bugün bol keseden sallayan siyasetçilerin buna bir cevabı var mıdır? MHP, Türkiye'nin lehine ve yararına olmadığını düşündüğü her konuda sonuna kadar direnmiştir. Bu direniş ve mücadele sonuna kadar bundan sonra da korunacaktır. Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden medet umanlar, alayınızı uyarıyorum. Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur. MHP teslim alınmadan bu milleti parçalayamaz, yıkamaz, karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan. Vallahi buradayız. İkaz ile hatırlatıyorum, Türkiye düşmanlarının dolduruşuna gelip maşalık yapanla, mahşeri vicdan karşısında hesap vereceklerini unutmasınlar.

MHP ve AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetinde çölleşme, hatta çürümenin failleridir. Bunların akılları kiralıktır. Ne dedikleri bellidir, ne duruşları berraktır. Siyasete hakim olan dağınıklıklar, ani kopuşlar, derin çatlaklar, gün aşırı değişen ilişkiler, demokrasi kültürümüz açısından endişe vericidir. Malum partilerin tutuşmuş gibi kapı kapı dolaşmaları, kameralar karşısında zoraki gülümsemeleri oldukça sıklaştı. Bayram değil, seyran değil, kulaklarına kim ne fısıldadı da bunlar yola düştüler? Siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir. CHP ile HDP arasındaki görüşme trafiği ve sonrasındaki sisli ve sinsi manzara gözümüzden kaçmamıştır. Aşina olduğumuz görüşme sonrası ortak basın toplantısı CHP'nin kurnazlığı ile yapılamamıştır. Bu ne yaman çelişki, nasıl bir ittifak ortaklığıdır? İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarıda ne sen beni tanı ne ben seni! Madem basının, milletin karşısına çıkma cesaretiniz yok, nasıl görüşüyorsunuz! O zaman neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz! Birbirinin yanında duramayanlara Türkiye emanet edilir mi? Türkiye bu orta oyununa izin verir mi? Çıkın sahneye de boyunuzu görelim, kaç kilo olduğunuzu görelim!

Allah'a şükür ki, bizim saklanacak, hiçbir zaafımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ihtiyaç hasıl olduğunda görüşür, fikirlerimizi paylaşırız. Aramızda ihtilaf yok, utanacak bir konumuz yok, pazarlık yok. CHP Genel Başkanı şeffaf olmalıdır. PKK ile arasına duvar örmelidir. CHP'nin HDP ile görüşmesi, PKK ile teması demektir. Zillet ittifakının görünmeyen ortakları, PKK'dır, Soros'tur, faiz lobisidir. CHP ile HDP'yi ayırt etmekte zorlandığımızın altını çizmek istiyorum.

Bunlar 'Mart'ın sonuna bahar' diyorlardı, Meğer bahsettikleri kara kışmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet içinde devlet değildir. Tek devlet vardır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İzmir, özerktir de bizim mi haberimiz yok? Kılıçdaroğlu bu açıklama ile ne yapmak istiyor?

(Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar)

Terörle iltisakı olan öğrenci değil suçludur. Biz öğrenciyi de biliriz teröristi de. Sokaktaki HDP'nin öğrencilerle alakası var mı? Türkiye bu kirli kampanyanın tuzağına düşmez.

(Yeni anayasa çalışmaları)

Yeni bir anayasa milletimize kazandırılmalıdır. Anayasanın değişime uğraması çok normaldir.

(Twitter'a tepki)

Demek ki doğru yoldayız, varsın hepsini kısıtlasınlar