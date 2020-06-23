Son dakika: Esenyurt'u sağanak yıktı geçti! Vali Yerlikaya acı haberi verdi

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun. " ifadelerini kulandı.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbuldaki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı. Yerlikayaya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

BÖYLE KURTARILDI

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta çocuğun çıkarılma anı vatandaş kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, suyun bastığı bodrum katından bir çocuğun mahalleli tarafından kurtarılarak hızlı bir şekilde götürüldüğü görülüyor.

Bir başka görüntüde ise sel suyu ile dolan sokak kameraya yansıyor.

Su basan evin girişi CNN Türk muhabiri tarafından böyle görüntülendi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yaşanan selle ilgili CNN Türk'e yaptığı açıklamada, 'Mahsur kalan kimse yok. Yağmurla beraber bütün ekiplerimiz bölgelere gittiler' dedi. Dere seviyesinin düştüğünü belirten Bozkurt, su tahliye çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Bozkurt, 'Son daireye gelene kadar arkadaşlarımız kesintisiz çalışmalarını yapacaklar' dedi.

TOPRAK KAYMASI

Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

BİR KADIN SELE KAPILDI

Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

GÖLE DÖNEN YOLDA MİNİBÜS ÜSTÜNDE MAHSUR KALDILAR

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.