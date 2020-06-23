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23.06.2020 - 18:12 |

Son dakika: Esenyurt'ta sel! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Esenyurt'ta sel! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...

İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun. 

Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.

Konya ve Çankırı'da fuhuş operasyonuKonya ve Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları öne sürülen 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş için kendilerine ulaşanlara, 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' diyerek mesaj verdikleri ortaya çıktı.
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