MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Eskişehir'deki korkunç cinayette itiraf: 'Eve çağırdım, vurdum'
ABONE OL
12.02.2021 - 15:33 | | DHA

Son dakika... Eskişehir'deki korkunç cinayette itiraf: 'Eve çağırdım, vurdum'

Olay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Annesi H.B. ile ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık'ı öldüren Yasin B. tutuklandı. Gelen son dakika haberine göre; ifadesinde pişman olmadığını belirten katil, cinayet ile ilgili ayrıntıları anlattı.

Son dakika... Eskişehir'deki korkunç cinayette itiraf: 'Eve çağırdım, vurdum'

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde yaşayan Yasin B., dün evlerinin önünde annesi H.B.'yle ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık, olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANNESİ İLE AĞABEYİ DE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi U.B. (23) ile annesi H.B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Yasin B., adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Eskişehirdeki korkunç cinayette itiraf: Eve çağırdım, vurdum

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Yasin B.'nin, savunmasında, Sezai Salık'ı annesine sarkıntılık etmekle suçladı. Yasin B., “Babam iki yıl önce öldü. Sezai Salık’ı anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak bu hareketlerine devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir, gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim” dedi.

Yasin B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Son dakika... Eskişehirdeki korkunç cinayette itiraf: Eve çağırdım, vurdum

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
10 aylık eşini öldürüp, intihar etti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdü
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Önce domuz bağı sonra masaj salonu! Fındık parası için vahşet
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet