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03.01.2021 - 16:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar dağında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, '2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler' dedi. Gelen son dakika haberine göre; etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin gri listede yer aldığı bildirildi.

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir.

Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan, Tekoşin Cudi kod adlı Edibe Kündün olduğu belirlenmiştir.

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