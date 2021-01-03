Son dakika... Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;

2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler.

Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, çıkan çatışmada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir' denildi.