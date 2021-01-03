03.01.2021 - 09:16 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar dağında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, '2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler' dedi.
Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;
2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler.
Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı da operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, çıkan çatışmada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir' denildi.
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.