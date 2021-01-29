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29.01.2021 - 12:48 | | DHA/İHA

Son dakika... Günlük kiralık evde arkadaşını kalbinden vurdu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Mecidiyeköy’de sabah saatlerinde günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu 44 yaşındaki erkek bir şahıs, tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın polis ekipleri evdeki bir şahsı gözaltına alınırken, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Günlük kiralık evde arkadaşını kalbinden vurdu

İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayet ile son buldu. Olay, Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokakta bulunan binanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika... Günlük kiralık evde arkadaşını kalbinden vurdu

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