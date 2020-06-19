Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs tablosunu İstanbul ve Ankara'yı örnek gösterip açıkladı

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM NE?

Bakan Koca, çarşamba günü yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'daki corona vaka durumlarını açıklamıştı. Koca yaptığı açıklamada "Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616." ifadelerini kullanmıştı.