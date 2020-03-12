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12.03.2020 - 12:16 |

Son dakika haberi... Corona Virüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

Son dakika haberi... Corona Virüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamaları şöyle:

 

Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak.

Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir.

Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz.

Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz.

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