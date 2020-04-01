Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini bile unutturdu.

Herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil, dünya insanın ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor.

Karşımızda sürekli hareket halinde olan içeri sızacak boşluk arayan bir düşman var.

İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor.

Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Hastalığın ülkemize girmesini bu yolla iteledik.

Temas, mesafe, izolasyon. Bu 3 kelime hayati önemde.

Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor.

O halde ilaç, aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları ne diyor ona bakmalıyız. Temastan kaçının.

Bu temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak.

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