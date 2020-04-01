MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor...
ABONE OL
01.04.2020 - 19:26 |

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor...

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini bile unutturdu.

Herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil, dünya insanın ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor.

Karşımızda sürekli hareket halinde olan içeri sızacak boşluk arayan bir düşman var.

İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor.

Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Hastalığın ülkemize girmesini bu yolla iteledik.

Temas, mesafe, izolasyon. Bu 3 kelime hayati önemde.

Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor.

O halde ilaç, aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları ne diyor ona bakmalıyız. Temastan kaçının.

Bu temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak.

,

 

 

Batman'da sağanak heyelan getirdiBatman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Boğaz köyde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan maddi hasara yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? - 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? - 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Sıradaki Haber