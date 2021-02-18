Son dakika haberi: Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti.

BAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Doğan Cüceloğlu'nun bir süre önce anjiyo olduğu bildirilmişti. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu'nun Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düşmüştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber vermişti. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenilmişti.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Fotoğraf: İbrahim Meşe

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: KIYMETLİ BİR BİLİM İNSANIYDI

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Bütün sıfatlarından bağımsız güzel bir insandı. Daha iyi nasıl olabiliriz sorusu üzerine Amerika'da Türkiye'de bir çok çalışma yapmış kıymetli bir bilim insanıydı. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Eserleri ile inşallah etkisi devam edecek. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ailesine ilettim. Ailesine de sabırlar diliyorum.'' dedi.

BAKAN SELÇUK: KALBİ İLE OKUYABİLEN BİR USTAMIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, ''Hepimizin hocası ve Türk öğretmenlerinin öğrencilerinin, ailelerinin velilerin hepsinin yetişmesinde çok özel bir emeği olan bir hocamız. Ve İnsanları üzerlerindeki etiketlerinden bağımsız olarak kalbi ile okuyabilen bir ustamız. Eserleri ile ortaya koyduğu çalışmalarıyla, hatıralarıyla yaşayacak bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. ifadelerini kullandı.

Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.